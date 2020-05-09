Boğazına salatalık parçası kaçması sonucu ölen bebeğin cenazesi defnedildi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, boğazına salatalık parçası kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.
Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi ve yakınlarına teslim edilen Ateş Bulut'un cenazesi, Ula Şehir Yeni Mezarlığı'na getirildi.
Bebeğin cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi.
Baba Mehmet Bulut'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Ula ilçesinde yaşayan Mehmet ile Fatma Bulut çiftinin, oğulları Ateş'i, 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrasında kucaklarına aldığı öğrenilmişti.