Boğazına elma kaçan çocuk vefat etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde boğazına elma kaçan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde boğazına elma kaçan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Büyük Görümlü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yediği elma boğazına kaçan M.İ. ailesi tarafından yerde baygın bir şekilde bulundu.
Yerde elma parçaları gören aile fertleri çocuğu ters çevirerek müdahale etti. Daha sonra özel bir araçla Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk tedavisinin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen M.İ., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
14 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)