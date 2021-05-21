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Eğitim Boğaziçi ve Hollanda’dan araştırmacılardan Küresel Vatandaşlık Eğitimi
Eğitim

Boğaziçi ve Hollanda’dan araştırmacılardan Küresel Vatandaşlık Eğitimi

Eğitimde anlamlı bir adım daha atılıyor. Hollanda’dan Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ve Radboud Üniversitesi ile Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi tarafından bir proje başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:15:00 -
Boğaziçi ve Hollanda’dan araştırmacılardan Küresel Vatandaşlık Eğitimi

Koordinatörlüğünü Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Dürdane Bayram-Jacobs’ın yaptığı projede Boğaziçi Üniversitesi tarafında ise Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevil Akaygün’ün yürütücülük yapıyor. İstanbul’dan 24 okuldan 24 öğretmene eğitim verileceğini paylaşan Akaygün, içeriğin araştırmacıların ENGAGE ve Irresistible projelerinde yer alan etkinliklerden oluştuğunu belirtti. Akaygün, şunları söyledi: “Boğaziçi ekibi olarak 2013-2016 yılları arasında yürüttüğümüz Irresistible projesinde ‘Nano ve Sağlık’ isimli bir modül geliştirmiştik. İklim değişikliği ile plastik atıklar konularındaki modülleri de uyarlamıştık. Hollanda’dan Dr. Dürdane Bayram-Jacobs’ın dahil olduğu ENGAGE projesinde de farklı sosyo-bilimsel konular ve sürdürülebilirlik konusunda öğretim materyalleri geliştirildi. Bu defa geliştirilen bu etkinlikleri ve materyalleri küresel vatandaşlık bağlamında ve daha kapsamlı şekilde uygulayabileceğiz.” Boğaziçi Üniversitesi’nden araştırmacılarca geliştirilen ‘Nano ve Sağlık’ modülü nanoteknolojinin araştırmaya dayalı fen eğitimi yöntemiyle ele alınmasını içeriyor. 12 haftayı kapsayan eğitimi alan öğretmenler burada öğrendiklerini kulüp aktivitelerinde öğrencilerine de uygulayacaklar. Normalde yüz yüze yapılması planlanan etkinliklerin pandemi önlemleri nedeniyle dijital ortamda sürdürüleceğini belirten Doç. Dr. Akaygün, “Proje kapsamında Hollanda ve Türkiye’deki araştırmacıların karşılıklı gidip gelmelerini, kendi eğitim modüllerini diğer ülkedeki öğretmenlerle uygulamalarını planlamıştık. Ancak pandemi nedeniyle sınırlar kapalı kalmaya devam ederse bu ziyaretler yerine çevrimiçi yöntemler kullanılacak” diye konuştu.

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