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Gündem Boğaziçi provokatörleri sapkınlardan medet umuyor: Şerefli Türk polisine alçak iftira!
Gündem

Boğaziçi provokatörleri sapkınlardan medet umuyor: Şerefli Türk polisine alçak iftira!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteklediği Boğaziçi provokatörleri, eşcinsel sapkınların desteğinden de medet umuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:16:00 -

Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından paylaşımda bulunan Boğiziçi provokatörleri, eşcinsel bir sapkının videosunu yayımladı.

Şerefli Türk polisine alçak iftira

Videoda olmadık iftiralara başvuran eşcinsel sapkın, şerefli Türk polisi tarafından tacize uğradığını söyleyecek kadar alçalarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadarını da beklemiyordum. Çıplak arama şöyle oluyor. Soyuyor, süzüyor. Cinsel taciz aslında burada başlıyor. Giyindikten sonra vücudumun her yerini avuçlayarak tekrardan arama yapıyor. Bunlar kamusal alanlarda ve insanların içinde yapılırken ben bunu savcılıkta dile getirdim. Savcılık bana şunu dedi: 'Polis öyle bir şey yapmaz' "

 

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Yorumlar

sütçü İmamın torunu

velev ki ibne iseniz yolunuz tecavuzculerin oraya düşsün de görün k.nin avaneleri sizi ne yapar...
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