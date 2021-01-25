Boğaziçi provokatörleri sapkınlardan medet umuyor: Şerefli Türk polisine alçak iftira!

Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından paylaşımda bulunan Boğiziçi provokatörleri, eşcinsel bir sapkının videosunu yayımladı.

Şerefli Türk polisine alçak iftira

Videoda olmadık iftiralara başvuran eşcinsel sapkın, şerefli Türk polisi tarafından tacize uğradığını söyleyecek kadar alçalarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadarını da beklemiyordum. Çıplak arama şöyle oluyor. Soyuyor, süzüyor. Cinsel taciz aslında burada başlıyor. Giyindikten sonra vücudumun her yerini avuçlayarak tekrardan arama yapıyor. Bunlar kamusal alanlarda ve insanların içinde yapılırken ben bunu savcılıkta dile getirdim. Savcılık bana şunu dedi: 'Polis öyle bir şey yapmaz' "