Boğaziçi Film Festivali’ndeki rezalet sonrası geç gelen istifa! 'Sorumluluğu üstleniyorum'

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Boğaziçi Film Festivali’nin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper aldığı ödülü, ‘kimyasal silah’ kullanıldığını söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti. Terör örgütü PKK’ya yakın kanalda konuşarak TSK’yı hedef alan Fincancı’nın ‘barış’ istediği için tutuklandığını iddia eden Alper’e oyuncu Burak Haktanır’dan sert tepki geldi.

Festivalde yaşanan Fincancı rezaletine tepki yağdı

Oyuncu Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e, "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek bağırdı. Salondaki bağrışmalar tartışma konusu oldu, rezalete birçok kesimden tepki yağdı.

Emrah Kılıç görevinden ayrıldı

Festivalde yaşananların etkisi devam ederken günler sonra festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Twitter'dan mesaj yayınlayan Kılıç, yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yıllarca emek verdiğim, gelişmesi için ekip arkadaşlarımla çok çalıştığımız Boğaziçi Film Festivali’ndeki görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Festivalde yaşanan son olayların sorumluluğunu üstleniyor ve bu olayların ortaya çıkardığı atmosferde görevimi daha fazla sürdüremeyeceğimi düşünüyorum. Bana bu yolculukta destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.