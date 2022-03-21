Boğaziçi davasında provokasyon! Mahkeme salonunu da karıştırdılar

Yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerinin yargılandığı davada mahkeme salonu karıştı. Hakim salona polis çağırarak provokatörlerin avukatlarının dışarı çıkarılmasını istedi.

Rektör bahanesi ile kargaşa peşinde koşan aralarında Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök adlı provokatörlerin de olduğu 14 Boğaziçili'nin yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Sanık avukatları, hakim tarafından usül hatası yapıldığı gerekçesi ile mahkemeye itiraz etti. Mahkeme salonunda avukatlarla hakim arasında tartışma yaşandı.

Hakim avukatları polis çağırartak salondan çıkarttı!

Boğaziçili provokatörlerin avukatlarından Ömer Kavili, salonda yaşananları anlatırken hakimi hedef aldı. " 'Taleplerimiz hakkında olumlu veya olumsuz bir karar vermenizi talep ediyoruz' dedik. Yargıcın sadece 'İtiraz alındı' demesi üzerine 'Karar vermeniz gerek' diye tekrarladık." ifadelerini kullanan Kavili, "Hakim kanun maddelerini bile karıştırarak söyledi. '204. madde' dedi, 'Hayır' dedim, '203 olması lazım.' '203'e göre Ömer Kavili'yi çıkarıyorum' dedi. 'O kanunun ikinci fıkrası der ki, 'Savunma hakkına engel olmamak koşuluyla...' Öyleyse avukatlar ne kadar sert olursa olsun savunmaya katlanmanız için getirilmiştir o hüküm. Ben size 'Ara verin' demiyorum, 'Karar vermenizi talep ediyorum' dedim. Yargıç 'Tamam' dedi, 'Ben çıkıyorum' dedi ve duruşma salonunu terk etti. Duruşma savcısı da biraz sonra kalktı, o da terk etti. Ve duruşma salonuna polis çağırdılar. Polisi uyardık, 'Size yazılı emir vermeden bizi çıkaramazsınız. Kürsüye, etrafa bir saldırımız yok. Yazılı emir getirin, çıkacağız' dedik. Yazılı karar getiremediler." dedi.

Kavili, kendilerini salondan çıkaran polisleri de hedef alarak şöyle devam etti:

"Tutanağımızı duruşma salonunda okumamıza bile tahammül edemediler. Hakim, Adalet Bakanlığı memuru, İçişleri Bakanlığı'nın memurlarından yardım almak, güç almak suretiyle hukuku yok etmiştir."