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Yerel Boğaz’da hareketli dakikalar! Gemi arıza yaptı
Yerel

Boğaz’da hareketli dakikalar! Gemi arıza yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:55:00 -
Boğaz’da hareketli dakikalar! Gemi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı’nda dökme yük gemisi arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 289 metre uzunluğundaki ‘MOJO’ isimli dökme yük gemisi Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Singapur’dan Rusya’ya giden, 289 metre uzunluğundaki ‘MOJO’ isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı.

Römorkör sevk edildi

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi.

Boğaz'ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Dökme yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.
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