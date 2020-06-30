Boğaz ağrısını anında yok ediyor! Zencefilin bilinmeyen faydaları...

Zencefilgiller familyasına ait olan zencefil, yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra pek çok hastalığa şifa olabilmektedir. Bal ile karıştırıldığında boğaz ağrılarını anında yok edebilen zencefil, içeriğinde yüksek miktarda B3 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, demir, kalsiyum, fosfor sodyum, potasyum ve magnezyum içerir.

Uzmanlar, zencefilin mide ve bağırsaklardaki gazı çözmede doğadaki en etkili besin olduğunu söyler. Peki zencefil nelere iyi gelir? İşte şifa deposu zencefilin bilinmeyen faydaları...

- Doğada bulunan en güçlü gaz gidericidir.

- Hızlı yağ yakımını destekler, yağa neden olan toksinleri de atar.

- Yemeklerden sonra tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır.

- Üst solunum yolu hastalıklarına karşı çok etkilidir.

- İçerdiği zurumbone bileşeni sayesinde astım hastalarına şifa olabilmektedir.

- Kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

- İçerdiği güçlü anti-inflamatuar ile birlikte dizdeki iltihaplanmayı yok eder.

- Ayrıca yapılan araştırmalar, zencefilin hafızayı koruyucu etkisi olduğunu ve böylece alzheimer gibi nörolojik hastalıkların yaşanma riskini en aza indirdiğini göstermiştir.