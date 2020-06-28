Boğaz ağrısına neler iyi gelir? Boğaz ağrısından korunmak için etkili tavsiyeler...

Kış ayları başta olmak üzere her mevsim yaşanabilen ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen boğaz ağrısı, birçok farklı sebeple ortaya çıkabildiği gibi çeşitli hastalıkların belirtisi de olabilmektedir. Ancak uzmanlar, enfeksiyon sonucu oluşan boğaz ağrısının evde doğal bitki çayları ile tedavi edilebileceğini söylemektedir. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına neler iyi gelir? İşte boğaz ağrısı ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Boğaz ağrısının belirtileri

Her mevsim yaşanabilir olan boğaz ağrısı genellikle yazın içilen soğuk içecekler ve klima; kışın ise soğuk havalardan kaynaklanmaktadır. Boğaz ağrısı; ağrı, kaşıntı veya tahrişle kendini göstermektedir. Boğaz ağrısının ilk belirtisi yutkunma zorluğudur.

Boğaz ağrısının nedenleri

- Virüsler

- Bakteriler

- Reflü

- Akciğer enfeksiyonları

- Sigara kullanımı

- Aşırı ses kullanımı

- Aşırı sıcak ve soğuk yiyecekler

- Aşırı baharatlı yiyecekler

- Sinüzit

Boğaz ağrısına birebir gelen doğal tedavi yöntemleri

- Limon güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte boğaz ağrısına iyi gelen besinlerdendir. Limon tüketilebilir.

- Bal ve limon karıştırılır, bir bardak sıcak suyun içerisine eklenir. Bal, boğazı yumuşatıcı etkiye sahiptir; limon ise balgamın azaltılmasına yardımcı olur.

- Tuzlu su ile gargara yapılabilir. Tuz, boğazda oluşan enfeksiyonları yok eder. Bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz eklenir ve gargara yapılır. Daha sonra tükürülür. Böylece boğaz, temizlenir ve balgamdan arınır.

- Acı biberin, ieçrdiği capsicum maddesi ile ağrıyı hafifletici ve iltihabı kurutucu etkisi bulunmaktadır. Bir bardak suya acı biber eklenir, gargara yapılır. Bu yöntem kısa süre içerisinde boğazı rahatlatacaktır.

Boğaz ağrısından korunmak için;

- Yutulması kolay besinler tercih edilmelidir.

- Sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Sıvılar balgamın temizlenmesine yardımcı olur. Bol miktarda sıvı tüketilmelidir.

- Kirli havalardan uzak durulmalıdır.

- Yüksek ses ile konuşmaktan kaçınmalıdır.

- C vitamini bakımından zengin besinler tüketilmelidir.

- Sigara kullanılmamalıdır.