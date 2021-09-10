Boey sakatlandı
Galatasaray’da sezona çok iyi başlayan yeni transferlerden sağ bek Sacha Boey’den kötü haber geldi.
Galatasaray’da sezona çok iyi başlayan yeni transferlerden sağ bek Sacha Boey’den kötü haber geldi.
Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı.
Yetkililer sakatlığın 3-4 hafta sürebileceği belirtildi.