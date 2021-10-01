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Spor Boey, Rize maçında yok!
Spor

Boey, Rize maçında yok!

Marsilya deplasmanında Avrupa Ligi'ndeki liderliğini koruyan Galatasaray'da Sasha Boey üzüntüsü yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:20:00 -
Boey, Rize maçında yok!

Marsilya deplasmanında Avrupa Ligi'ndeki liderliğini koruyan Galatasaray'da Sasha Boey üzüntüsü yaşanıyor. Yeniden sakatlanan genç sağ bek Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
21 yaşındaki futbolcu 1 ay süren sakatlığının ardından Marsilya maçı ile sahalara dönmüştü.Mücadelenin 65'inci dakikasında sakatlanan Boey, pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında dinlendirilecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibi karşısında sağ bekte DeAndre Yedlin'e görev verecek. Sezon başında Rennes'den transfer edilen Boey, Sarı kırmızılı formayı 7 maçta giydi.

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