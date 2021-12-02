Boey, 12 Aralık'ta dönüyor!
Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklar üzerinde durduğu bildirildi.
Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.