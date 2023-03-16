  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD duyurdu! Rus Su-27 ile MQ-9 geriliminde yeni gelişmeyi ilan etti: Yeni görüntü ortaya çıktı

Mete Yarar: "Pkk terör örgütü, daha önce Türk siyaset tarihinde böyle bir şey yapmadı!"

Yunan yine yaptı yapacağını! Yunanistan DHKP-C'lileri serbest bıraktı!

Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! Oy için o ismi işaret ettiler

Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu

Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Şanlıurfa'daki sel felaketinde Haarp saldırısı iddiası! Belgeleriyle açıkladı: Oradan gelen tozlarla oldu

Erdoğan Türk devletleri liderlerine seslendi

6’lı masa siyaset dışı tüm ortakları denedi yine olmadı

Çin’de ne altın ne dolar: Kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor! Ham petrol üretimi adımı milyon ton...
Dünya Boeing’den uçak finansmanında esneklik ve artan büyüme öngörüsü
Dünya

Boeing’den uçak finansmanında esneklik ve artan büyüme öngörüsü

2023 yılı ticari uçak finansmanı salgın öncesi seviyelere yaklaşacak. Son üç yıldaki ticari uçak teslimatlarının tamamı üçüncü partiler tarafından finanse edildi. Boeing, 2023 yılı Ticari Uçak Finansmanı Pazar Görünümü’nü (CAFMO) yayınlandı. Rapor, toparlanmanın bu yıl da devam edeceğine, uçak finansörleri ve yatırımcılardan gelen talebin artacağına işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:48:00 -
Boeing’den uçak finansmanında esneklik ve artan büyüme öngörüsü

Boeing Müşteri Finansmanı Başkan Yardımcısı Rich Hammond, “Üretim ve teslimat artışları, belirli bölgesel pazarların yeniden açılmasıyla birlikte, uçak finansmanı ihtiyacının bu yıl salgın öncesi seviyelere yaklaşmasını öngörüyoruz. Uçak seyahatinde toparlanmaya yönelik olumlu trend, havacılık sektörünün sağlam temellere dayandığını, uçak finansörleri ve yatırımcıların iyi konumlandığını tekrar teyit ediyor.” dedi.

Boeing uçak finansman trendlerini yıllık bazda incelediği CAFMO raporunda neler var?

Boeing, uçak finansman trendlerini yıllık bazda incelediği CAFMO raporunda, kısa vadeli pazar dinamiklerinin yanı sıra yeni ticari uçak teslimatları için finansman kaynaklarını değerlendiriyor.

Raporda öne çıkan değerlendirmeler aşağıdaki şöyle:

Müşterilerin operasyonlarında gösterdikleri güçlü performans ve borç azaltmaya yönelik girişimleriyle birlikte, Boeing uçaklarının çoğunun finansmanı geçtiğimiz yıl nakit olarak gerçekleşti.

Teslimat finansmanında nakit fonlamanın önemli bir rol oynamaya devam etmesi, sermaye piyasaları, banka borcu ve ihracat kredisi kullanımının genişlemesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2022 yılı sermaye piyasaları faaliyetleri, büyük bir artış gösteren bir önceki yıla göre düşük seyretti.

İhracat kredi kuruluşları, 2022 yılında Boeing teslimatlarının yaklaşık yüzde 5’ini destekledi.

Kiralayan destekli teslimatların istikrarını koruyacak, ancak diğer finansman kaynaklarıyla rekabet etmek durumunda kalabilir.

2022 yılı Mevcut Piyasa Görünümü, Boeing’in ticari uçaklar ve satış sonrası hizmetler pazarına yönelik 20 yıllık tahminlerini sunduğu ayrı bir rapor olup, küresel piyasanın Boeing’in 2020 yılında öngördüğü şekliyle toparlandığını işaret ediyor. Yurtiçi uçak seyahatlerine olan talep pek çok bölgede güçlü bir toparlanma kaydederken, uluslararası trafik, kısıtlamaların hafiflemesiyle 2023 ile 2024 yıllarında salgın öncesi seviyelere dönme yönünde momentum kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23