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Aktüel Bodrum'daki bir iş yerinin önünde kafatasının bulunması
Aktüel

Bodrum'daki bir iş yerinin önünde kafatasının bulunması

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:28:57 -
Bodrum'daki bir iş yerinin önünde kafatasının bulunması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan insan kafatasıyla ilgili inceleme devam ediyor.

İçmeler mevkisinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumunda inceleme sürüyor.

Bulunan kafatası üzerinde DNA'nın yanı sıra ait olan kişinin ölüm zamanı ve nedeni ile ilgili uzmanlar çalışma yapıyor.

Bu olayın ardından bölgede farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin de kafatasına ait olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu bulunan Mehmet Ali Koran'ın (36) arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Bulunan kafatasıyla ve kayıp kişi arasında bir bağlantı ihtimali üzerine çalışmalar yapılıyor.

- Olay

Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları, iş yerinin önünde gördükleri kafatasıyla ilgili polis ekiplerine haber vermişti. Kafatası, ekipler tarafından DNA tespiti için incelemeye gönderilmişti.

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