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Gündem Bodrum'da yürekler ağza geldi
Gündem

Bodrum'da yürekler ağza geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapan 3 iş yeri küle döndü. İtfaiye görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 19:51:00 -
Bodrum'da yürekler ağza geldi

İşyeri sahiplerinin söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangını ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi söndürdü.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki birbirine bitişik, deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapan 3 iş yerinde bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden iş yeri sahipleri ve çevredekiler yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

İş yerlerinde bulunan eşyaların yanıcı özelliği nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahalede güçlük çeken iş yeri sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın 1 saatte söndürüldü.

3 iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yangının bir iş yerindeki buzdolabının elektrik aksamından çıktığı öne sürüldü. İtfaiye görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

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