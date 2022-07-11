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Yerel Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
Yerel

Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı ve eşi hayatını kaybetti, kızları sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 07:20:00 -
Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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