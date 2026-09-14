Bodrum'da tefecilik ve yağma iddiasıyla 7 gözaltı, H.Ç. için çalışma sürüyor

Bodrum'da, tefecilik yoluyla borçlandırdıkları bir kişiyi darp ettikleri, borcu yağma yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları ve arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında çalışmayı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri başlattı.

Çalışmada, müşteki H.E.'nin tefe karşılığı borçlandırıldığı belirlendi. H.E.'nin, verilen paranın tahsil edilmesi amacıyla darp edildiği, kendisine ait arsanın imara açılacağı vaadiyle dolandırıldığı ve uyuşturucu madde temin edildiği de belirlemeler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin kullandığı GSM hatları üzerinde tedbir uygulandı. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin adresleri tespit edilerek 14 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda havalı tüfek, senetler ve fişekler ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 1 havalı tüfek, 2 bıçak ve 1 teleskopik jop bulundu. Ayrıca 6 senet, 1 çek, çek fotokopisi ve çek ekran görüntüsü ile çeşitli banka dekontları ele geçirildi.

Aramalarda 29 adet 9x19 fişek, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 sigara sarma kağıdı ve kullanımı yasak olduğu belirtilen hapa ait 2 boş kapsül de ele geçirildi.

Operasyonda S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö. ve N.A. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.