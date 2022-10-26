Bodrum’da tatil yapması hakkı imiş! Ekrem’de sinirler gerildi, ‘lan.. Lan..’

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Tuzla'da Şadi Yazıcı'ya yapılan rezaleti yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir öncekinin temel atmama törenini düzenleyerek, dünyaya rezil olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademesini göreve başlamadan önce temeli atıldığı için engelleyemedi..

İlk aşaması, taaa Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemine kadar giden tesisin 3. kademesi de, 2018’de Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden bir yıl önce temeli atılıp, yapımına başlanmıştı..

Dün açılış töreni yapılırken, Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’lilerin ve CHP medyasının gerçek yüzlerini bir defa daha gördük..

İsterim ki, İstanbullular da görsünler.

Saadet Partililer görsünler..

Hatta İyi Partililer görsün..

Gelecek ile Deva’da ümit yok, onların gözlerini, hırs bürümüş, “Bizi kapının önüne koyana zarar vermek için, her şeyi yaparız” modunda, karalama çalışmalarına son hız devam ediyorlar..

Ne oldu, dünkü açılış töreninde?

Biyolojik Arıtma tesis yapılan ilçe olan Tuzla’nın Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuşmasında vefa hisleri ile, bir teşekkürde bulunma ihtiyacı hissetmiş..

Demiş ki:

“1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum”

1998 yılında projenin birinci etabının başlatıldığı yalan mı?

Değil..

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