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Aktüel

Bodrum’da şehre inen domuzu beslediler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre inince, insanların getirdiği artık yiyeceklerle beslendiler.

2020-04-28 16:17:22 -
Bodrum’da şehre inen domuzu beslediler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre inince, insanların getirdiği artık yiyeceklerle beslendiler.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokakları boş bulan domuzlar Bodrum’da şehir merkezine kadar inmeye başladı. Boş sokaklarda yemek arayan domuzları gören bir vatandaş ise getirdiği yemekleri domuza vererek besledi. Yeni Mahalle’ye dadanan bir domuz ise her gün aynı saate aynı bölgeye giderek mahalle sakinlerinin elinden yemek yemeye başladı. Mahalle sakinleri ise domuzun gelmesini balkonlarda bekliyor ve domuz gelir gelmez artık yemekleri yaban domuzuna veriyorlar.


Öte yandan, Bodrum’un birçok mahallesinde gece vakti gelen domuzlar mahalleleri sessiz görünce gündüz vakti de şehre inmeye başladı.

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