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Aktüel Bodrum'da otelin bahçesine konulan tarihi eserler müzeye götürüldü
Aktüel

Bodrum'da otelin bahçesine konulan tarihi eserler müzeye götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:34:37 -
Bodrum'da otelin bahçesine konulan tarihi eserler müzeye götürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin çevre düzenlemesinde kullanıldığı belirlenen tarihi eserler, sergilenmek üzere müzeye götürüldü.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelin çevre düzenlemesinde bazı tarihi eserlerin kullanıldığı iddiası üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl koordinasyonunda yürütülen çalışmada, bahçe düzenlemesinde kullanılan parçaların tarihi eser niteliği taşıdığı tespit edildi. Bahçedeki 6 parça eserin, Antik Çağ'a ait sütun başlığı ve hamam kurnaları olduğu belirlendi.

Otel işletmecisinin 35 yıl önce vefat eden ortağının getirdiği öğrenilen eserler, Bodrum Kalesi ve Halikarnas Mozolesi Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Eserlerin müzede sergileneceği belirtildi.

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