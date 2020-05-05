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Aktüel

Bodrum'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası"na özel klip

Yeniakit Publisher
2020-05-05 20:02:02 -
Bodrum'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası"na özel klip

MUĞLA (AA) - Bodrum Emniyet Müdürlüğünce "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla hazırlanan klip ilgi çekiyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin yer aldığı klipte, motorize timlerin "sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kontrolleri yapalım, kanaldan bilgi verelim" anonsuyla şehir merkezinde devriye ve uygulama yapması anlatılıyor.

Drone ile hava çekimlerinin de kullanıldığı klipte, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un doğal güzellikleri de ön planda tutuluyor.

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