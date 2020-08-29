  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum'da kadın yelkenciler barışa yelken açtı
Aktüel

Bodrum'da kadın yelkenciler barışa yelken açtı

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Barışa Yelken" etkinliğinde 22 kadın yelkenci yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:30:25 -
Bodrum'da kadın yelkenciler barışa yelken açtı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın yelkenci, Ege sularında barışa yelken açtı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Barışa Yelken" etkinliğine, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları dolayısıyla üç teknede 22 kadın yelkenci katılıyor.

Bodrum'dan çıkarak Didim, Kuşadası, Sığacık ve Çeşme'yi kapsayan 300 deniz millik bir seyir gerçekleştirecek kadın denizciler, Ege sularında yelken açacak.

"Tutkumm" isimli teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı denizde kutlayacaklarını söyledi.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Çeşme'de kendilerini 25 kadın yelkencinin karşılayacağını belirten Hasipek, "Orada tören düzenleyeceğiz. Çeşme'den tekrar Bodrum'a dönüşe geçeceğiz. Bir hafta sürecek. 300 deniz mili yapacağız." dedi.

Kadın yelkenciler daha sonra seyir için yaptıkları hazırlık çalışmalarının ardından Milta Bodrum Marina'dan denize açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi
Gündem

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesine gemi komutanına kadar i..
Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi
Gündem

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi

Doğu Akdeniz’de Türk jetlerimiz Yunanistan F-16’larının tacizini engelledi.
Tarihi keşifle ilgili çarpıcı sözler: Türkiye artık bölgede söz sahibi
Gündem

Tarihi keşifle ilgili çarpıcı sözler: Türkiye artık bölgede söz sahibi

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı