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Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan botu tur teknesi kurtardı

Bodrum'un Turgutreis açıklarında batan lastik bottaki 10 düzensiz göçmen, tur teknesi personelince kurtarıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 08:58
Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan botu tur teknesi kurtardı

Turgutreis Mahallesi açıklarından, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan ve içerisinde kadın ve çocuklarında olduğu Suriye ve Irak uyrukluları taşıyan yaklaşık 5 metrelik lastik bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Aralarında 6 ila 8 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 10 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevreden geçen bir günlük tur teknesi kaptanı tarafından fark edilen kaçaklar, tekne personeli ve turistlerce denizden çıkartılarak tekneye alındı.

Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:58
  1. Muğla
  2. bodrum

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