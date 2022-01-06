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Yerel Bodrum'da iki grup birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Bodrum'da iki grup birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı

Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:20:00 - 2022-01-06 13:26:31
Bodrum'da iki grup birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı

Sosyal medyada tartışarak birbirlerine küfrettikleri ileri sürülen iki grup, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde gece saatlerinde buluştu.

İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Karın bölgesinden yaralanan Günay D. (21) ve Veysel K. (18), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Günay D, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavganın ardından jandarma ekiplerince 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

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