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Aktüel

Bodrum'da balıkçı ağına iki köpek balığı takıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:50:20 -
Bodrum'da balıkçı ağına iki köpek balığı takıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir balıkçının ağına iki köpek balığı takıldı.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle Ortakent açıklarına gidip ağını bıraktı. Ağını toplayan balıkçı, iki köpek balığı görünce şaşkınlık yaşadı.

Kıyıda sergilenen biri yaklaşık 1,60 diğeri ise 1 metre uzunluğundaki köpek balıkları çevredekilerin de ilgisini çekti.

Balığı yakından inceleyenler, fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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