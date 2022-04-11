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Yerel Bodrum katta korkutan yangın
Yerel

Bodrum katta korkutan yangın

Fatih’te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken 2 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 06:53:00 -
Bodrum katta korkutan yangın

Yangın, saat 05.00 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, çevrede kısa süreliği paniğe neden oldu.

Vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı görüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti.

Yangın sonrası dairede büyük hasar oluştu. Daire içindeki eşyalar adeta küle döndü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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