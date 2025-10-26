Bodrum FK, Iğdır FK’yı 2-0 geçti

Maçın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. 45+2. dakikada Iğdır FK adına Conte’nin kafa vuruşu direğin yanından auta giderek konuk ekip için önemli bir fırsat kaçırıldı.

Bodrum FK, aradığı golü 51. dakikada buldu. Ceza sahasında topla buluşan Brazao, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 59. dakikada Fredy’nin Sinan’ı geçip attığı aşırtma vuruşta ise savunmadan Güray, topu çizgi üzerinde çıkararak farkın açılmasını engelledi.

dakikada Celal Dumanlı’nın yerine oyuna dahil olan Ali Habeşoğlu, ceza sahasında önünde kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Bodrum FK sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Bodrum FK’dan Celal Dumanlı ve Ajeti sarı kart gördü.

Maç Kadroları

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Mert Yılmaz dk. 46), Musah Mohammed, Fredy (Ege Bilsel dk. 90), Ahmet Aslan (Dimitrov dk. 87), Brazao (Yusuf Sertkaya dk. 87), Celal Dumanlı (Ali Habeşoğlu dk. 68), Seferi

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Antoine Conte, Güray Vural (Caner Cavlun dk. 76), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Rotariu dk. 62), Ahmet Emin Engin (Bruno dk. 62), Eyüp Akcan (Ali Kaan Güneren dk. 90), Fofana, Koita (Valentin Eysseric dk. 90)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller:

Brazao (51. dk), Ali Habeşoğlu (79. dk) — Bodrum FK

Sarı Kartlar:

Celal Dumanlı, Ajeti — Bodrum FK