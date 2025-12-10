Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç! Takip kararı çıktı

  • İSTANBUL
Cemaat duvarlara bakınca fark etti! Almanya’da Türk Camisine Siyonist saldırı

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

İletişim Başkanlığı kitap yayımladı: “İsrail’in gazeteciliğe karşı savaşı”

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü
Ekonomi

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiğinde. Finansal darboğaz nedeniyle gücünü kaybetti zor süreç sonrası Konkordato başvurusunda bulundu. Takip işlemlerinin yapılması durduruldu.

Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Türkiye genelinde dört üzerinde şubesi olan Ekleristan, girdikleri finansal kriz nedeniyle 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. Bu kararla birlikte, şirketler aleyhine yeni icra ve iflas takibi başlatılması yasaklandı.

Bursa'da konkordato ilan eden şirketlere yenileri eklendi. Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Türkiye genelinde dört yüz  üzerinde şubesi olan Ekleristan, finansal darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, , üç büyük işletmenin talebi üzerine 3 aylık geçici konkordato kararı verdi.

 Takip kararı çıktı!

Geçici mühlet süresince şirketler aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dahil tüm takip işlemlerinin yapılması durduruldu. Şirketler hakkında yeni icra ve iflas takibinin de başlatılamayacağı kaydedildi. Davalı-borçlulara ait tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri yasaklandı.

KOMİSER ATANDI VE ZOR SÜRECİ 

Mahkeme, bu süreçte şirketlerin faaliyetlerini denetlemek ve borç tasnifine yardımcı olmak üzere mali konularda uzman Nesrin Beşe'yi geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Alacaklı olduğunu iddia eden kişi ve kurumlar için itiraz süreci de başladı.

Dünya

Dünya

1
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. Tayland, Kamboçya ile sınırdaki çatışmaların dördüncü gününü ..
İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Gündem

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu

Patronun ısrarla uyarmasına rağmen her gün mesai saatinden önce işe gelen ve bu alışkanlığından vazgeçmeyen 22 yaşındaki bir kadın çalışan i..
