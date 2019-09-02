Bodrum bağlarında şenlik ateşi yanacak

Bodrum’da bu yıl beşincisi düzenlenen Karaova Bağbozumu Şenliği, 6 Eylül’de başlayıp 8 Eylül’de son bulacak. Renkli görüntülerin oluşacağı şenliğe yerli ve yabancı turistlerde büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

6 Eylül Cuma akşamı Bodrum Kumbahçe Meydanı’ndan Bodrum Belediye Meydanı’na yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak olan 5. Bodrum Karaova Bağ Bozumu Şenliği hazırlıkları tamamlandı. Renkli görüntülerin oluştuğu, Bodrum’un Karaova bölgesinde gerçekleşen şenliğe yerli ve yabancı turistlerde yoğun ilgi gösteriyor. Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde şenlik ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk ve Karaova bölgesi muhtarları ile şenlik paydaşı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, şenliğin bu sene ’Karaova Geleceğimizdir" fikriyle yola çıktığını belirterek şunları söyledi;

“Bu şenliğin ilk adımını attığımız günü anımsıyorum ve şimdi düşünüyorum da aslında bizler emekliyormuşuz. Bu şenlikler kapsamında okullar yaptık, kütüphaneler kurduk. Yerli tohumları keşfedip, eko turizm için hemşerilerimizi yönlendirdik. Bu yıl beşinci kez bir araya geliyoruz. Artık bu yaşta ayağa kalkıp koşmanın zamanı diyoruz. Karaovamızın zeytini, üzümü, zeytinyağı ve şarabıyla buradayız. İnciri, domatesi ve biberiyle bahçelerdeyiz. Bamyamızla, gambilyamızla mutfaklardayız. Bu yılki ana fikrimiz ‘Karaova Geleceğimizdir’ oldu. Çünkü biliyoruz ki, Bodrum’da artık yeni bir yaşam ve turizm anlayışı gelişiyor. Yazın artan nüfusumuz artık kışın da burada yaşamayı seçenlerle birlikte beklentilerin ötesinde bir sayıya doğru gidiyor. Bodrum’un beslenmesi için tarımla, nefes alması için ormanlarımızla buradayız. Eko turizmle evlerimizi, bahçelerimizi konuklarımıza açalım istiyoruz. Bu yüzdendir Karaova’nın gelecek planlarını bu anlayışla yapıyoruz. Denizin, güneşin yanına bir toprağı, bağı ve bahçeyi eklemek istiyoruz. Misafirlerimiz deniz kıyısında salatalarına kattıkları yağın zeytinini de gelip kendileri toplasınlar istiyoruz.”

"Karaova Bodrum’un en önemli değerlerinden biridir"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şenliğin bu sene Karaova Geleceğimizdir’ temasıyla düzenlenmesinin çok doğru bir tercih olduğunu belirterek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

" Karaova şu anda Bodrum Yarımadası’nda tarımsal özelliğini koruyabilmiş olan, aynı zamanda sulak arazilerin yoğunluğuyla üretime en elverişli olan bölgemizdir. Turizmin el uzatamadığı bir de kötü yüzü var bildiğiniz gibi. Cazibe merkezi olmak ne yazık ki her zaman iyi bir şey değil. Bodrum’da son dönemlerde çarpık yapılaşma Karaova bölgemize de sirayet etmiş durumda. Ancak bizler, tarım arazilerini betonlaşmaya mahkum edemeyiz. Belediyenin birinci görevi coğrafyayı korumak, toprağı korumak, geleceği korumak, insanı korumaktır. Karaova bizim geleceğimizse, geleceğinizi korumak zorundayız.”

Yöresel ve kırsal mimari korunacak

Karaova bölgesine özel yöresel ve kırsal mimarinin korunması için çalışacaklarını söyleyen Başkan Aras, “Sürülmeyen toprak kuraklaşır. Biz bunun da bilinciyle, binlerce yıldır tarımla geçinen topraklarımızın göz ardı edilmesini önlemek zorundayız. Ekilip biçilen toprak, yangınları da önler. Dolayısıyla tarım toplumu olmanın önemini asla yadsımamalıyız. Tarlalarına bakan, ürün alan insanlarımızın ekonomisini iyileştirmek önceliğimiz olmalı” diye konuştu.

"Köylümüzü kaderiyle baş başa bırakamayız"

Karaova’nın kalkınması için tarım kesiminin üretimini destekleyeceklerini ama her şeyden önce Pazar yaratmaya çalışacaklarını anlatan Aras, bu doğrultuda ilk iş olarak Belediye bünyesinde bir Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurulduğunu kaydetti. “Köylümüzü kaderiyle baş başa bırakamayız” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merkezi Karaova olan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’müzün açılışını şenliğimizin son gününde yapacağız. Bu müdürlüğün asli işi, köylümüze yol göstermek, üretim maliyetlerini düşürmek, hayatını kolaylaştırmak olacak. Karaova için en doğru ürünleri seçerek, üretime katkı sağlamak ve bunu da bilimsel yöntemleri kullanarak yapmak hedefimiz. İnsanlarımızın ürettiğinden kazanmasını sağlayacağız. Gençlerimizi tarımda çalışacak güvene ve motivasyona kavuşturacağız.”

Karaova’nın bağları ile ünlü olduğunu belirten Aras, “Üzüm bereket demektir. Anadolu’nun temelidir üzüm. Üzüm ve zeytin dünyaya Anadolu’dan yayılmıştır. Elimizde şu anda her türlü enstrüman var, orkestrayı kurup güzel bir müzik ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu tür etkinlikler de bunun önünü açıyor. Bağ bozumu şenliği demek bütün Türkiye’nin, dünyanın dikkatini bu kez bambaşka bir Bodrum’a çekeceğiz demektir.” şeklinde konuştu.

Şenlikte yok yok

Karaova Derneği tarafından 6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Bodrum Karaova Bağbozumu Şenliği’ne yüzlerce yerel üretici ‘Karaova Geleceğimizdir” fikrinden hareket ederek, ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Bodrum Belediyesi’nin de desteklediği şenliğin resmi açılışı 7 Eylül Cumartesi günü saat 10:30’da Mumcular Mustafa Kalem Parkı’nda yapılacak. Karaova köylerinden gelen üreticilerin yerel ürünleri Mustafa Kalem Parkı içinde kurulan standlarda satışa sunulacak. Karaova’da bulunan üzüm bağları ve şarap mahzenleri iki gün boyunca ziyaretçilere açılarak bu şahane doğada tadımlar ve konserler düzenlenecek.

Karaova mutfağı canlanıyor

Karaova’nın unutulmaya yüz tutan lezzetleri ise yöreselyemek yarışması sayesinde yeniden şenliğin konuklarıyla buluşturulacak. Slow Food ve Arçelik’in katkılarıyla düzenlenecek yemek yarışmasında kavurmadan ot yemeklerine kadar bir çok eşsiz Karaova lezzeti maharetli ellerde yeniden hayat bulacak. 5. Karaova köyler arası yöresel yemek yarışmasında deneyimli bir jüri tarafından yapılacak değerlendirmeyle usta ahçılar ödüllendirilecek. Yemek yarışması 8 Eylül Pazar günü saat 14:30 ile 18:00 arasında Mumcular Mustafa Kalem Parkı içinde düzenlenecek.

Müzik her yerde

5. Bodrum Karaova Bağ Bozumu Şenliği gündüz yapılacak etkinlikler akşam konserleriyle de tam bir şenlik havasına bürünecek. 7 Eylül Cumartesi günü iki ayrı konserle hem Mumcular merkezindeki Atatürk Meydanı’nda dolduranlarhem de Karaova bağlarını ziyaret edenler müzikle buluşacak.

Faruk demir söylecek, Ardahanlı çocuklar okuyacak

Bağbozumu şenliğinin açılış günündeki ilk konser Mumcular Atatürk Meydanı’nda Karaova Halk Korosu tarafından verilecek. Meydanı dolduranlar koronun ardından aynı zamanda Kars Ardahan Belediye Başkanı olan Faruk Demir’in türkülerine eşlik edecek. Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan konserlerde sahne alacak olan Faruk Demir bu konserden elde edeceği geliri Ardahanlı öğrencilere burs olarak aktaracak.

Bağda şenlik ateşi ve senem diyici’nin müziği var

Aynı gün saat 22:00’da ise bir başka şenlik ateşi Dörttepe köyündeki Mor Salkım bağlarında yakılacak. Bu bağda buluşacak olan Karaovalı üzüm yetiştiricileri ve şarap üreticilerinin müthiş tatlarına sanatçı Senem Diyici’nin eşsiz yorumu eklenecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen bu bağ konseri gelecek yıllarda Karaova’daki diğer bağlarda sürdürülecek. Karaova’da şenlik ateşi ve müziğin sesi hiç eksik olmayacak.

Kapanış konserinde EGE TÜRKÜLERİ SONER OLGUN’UN SAZINDAN YÜKSELECEK

5. Bodrum Karaova Bağ Bozumu Şenliği’nin kapanış konserinde ise Mumcular’dan yükselecek ege türkülerinin melodileri, yine egenin dört bir yandan duyulacak. Kendisi de Fethiyeli olan Soner Olgun doğduğu topraklarda sazını eline alacak. Çok özel bir sahne performansı olan Soner Olgun’un söyleyeceği “Kerimoğlu” ile Atatürk Meydanı’nda olmak şimdiden heyecan verici bir bekleyiş olacak.