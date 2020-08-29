  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:19:19 -
Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akıntıya kapılarak sürüklenen şişme bottaki 2 sığınmacı, bölgeden geçen feribottakiler tarafından kurtarıldı.

Datça-Bodrum seferini yapan feribottaki görevliler, Karaada açıklarından geçtiği sırada, denizde ilerlemeye çalışan şişme bottaki 2 kişinin el sallayarak yardım istediğini fark etti.

Bölgeye yaklaşan görevliler, atılan halat yardımıyla 2 sığınmacıyı feribota çıkararak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, AA muhabirine, yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 2 sığınmacının kurtarıldığını anlattı.

Bottakilerin ellerini kullanarak ilerlemeye çalıştığını ifade eden Önder, "Akıntı nedeniyle hareket kabiliyetlerini kaybedip sürüklenmeye başlamışlar." dedi.

Öte yandan sağlık durumları iyi olan sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.
Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır
Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

"Gemi gibi varlıkların hedef alınabileceğini" açıklayan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'e, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan tepk..
Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede
Ekonomi

Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede

Türk Savunma Sanayii bir ihracatı daha başarıyla gerçekleştirdi. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, zırhlı araçlarını Umman'a gönderdi. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı