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Spor Bodo/Glimt-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Bodo/Glimt-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında Arsenal’i konuk edecek. Peki, Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-13 11:39:00 -
Bodo/Glimt-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında Bodo/Glimt ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Bodo/Glimt ile Arsenal bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45'te başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Lode, Moe, Sampsted, Vetlesen, Berg, Saltnes, Mvuka, Espejord, Pellegrino

Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Vieira, Lokonga, Xhaka; Marquinhos, Nketiah, Martinelli

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