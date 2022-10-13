Bodo/Glimt-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında Arsenal’i konuk edecek. Peki, Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında Bodo/Glimt ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
Bodo/Glimt-Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Bodo/Glimt ile Arsenal bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45'te başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Lode, Moe, Sampsted, Vetlesen, Berg, Saltnes, Mvuka, Espejord, Pellegrino
Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Vieira, Lokonga, Xhaka; Marquinhos, Nketiah, Martinelli