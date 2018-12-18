Böbürlenme padişahım!

Onlardan kalan hazirelerde bu Rabb’e teslimiyetin ibreti vardır. Mezar taşları belli başına bir sanat eseridir, her biri ayrı bir anlam ifade etmektedir.

Kişinin genç yaşta göçmüşse çiçek, hacı ise hurma ağacı, mesleklerine işaretle tulumba, çapa, ok-yay ve ilim irfan sahibi olduğuna delalet eden kalem-divit gibi simgeler olurdu bu taşlarda..

Osmanlı mezar taşları dün olduğu gibi bugün de herkesin ilgisini çekmektedir. Çünkü bu mezarlıklar, endamlı servileri, rengârenk çiçekleri ve sanat şâheseri taşlarıyla insana huzur veren mekânlar.. Onları anlamak için “asrî” mezarlıklarla bir mukayese kâfi! Oralarda asrîlerdekinin aksine ölümün, insana ürperti veren soğuk yüzü görülmez. Birer ‘mânevî istirahat ve yaşayanlara ibret bahçesi’ne çevirmiştir.

Mezarlık alanları şehir dışına, hayatın dışına taşınmamış, devamlı göz önünde olan yerlere yapılmıştır. Alim, fazıl kişilerin türbelerinin etrafı, câmi hazîreleri, bazen mahallenin en mevkî yeri, mezarlık olmuştur. Bir manada insanlar geçmişleri ile birlikte yaşamış, bundan da huzur duymuşlardır. Bu sayede, devam edip giden hayatta fâniliklerini hiçbir zaman unutmamış, devamlı iyilik ve güzellik peşinde olmuşlardır. Her gün beraber oldukları yahut önünde geçerken hayır duâ ile andıkları bu mezar sakinleri, onlara hayatın fâniliğini, geçiciliğini, kalıcı güzelliklere yönelmelerini hatırlatmıştır.

Kadın mezar taşına ayrı bir güzellik, erkek mezar taşına ayrı bir özellik verilmiştir. Erkek mezar taşlarında onun hayattaki mevkiine göre bir başlık bulunur. Hanım mezar taşlarında ise çiçek motifleri başlık olarak yer alır. Mezar taşına yazılan edebî ifadeler, düşürülen tarih mısraları, hayatı yaradılış hikmetine uygun yaşamanın bir ifadesi olarak görülebilir.

Her halde dünya üzerinde pek az toplum, mezar taşlarını usta işi bezemeler, lâleler, sümbüller ve sair nebâtât ile süsleyip mezarlıklarını Osmanlılar kadar şenlendirebilmiştir. Erkek mezar taşlarının en dikkat çeken kısmı başlıklardır. Bunlar üç ana kısma ayrılabilirler:

KAVUKLAR: Kallavi Kavuk, Mücevveze Kavuk, Burma Sarıklı Kavuk, Kafesi Sarıklı Kavuk, Kâtibî Kavuk, Örfî Kavuk, Yeniçeri Başlığı,

FESLER: Mahmûdi Fes, Azîzi Fes, Hamidî Fes,



EHLİ TARİK BAŞLIKLARI: Mevlevî Başlığı, Kadirî Başlığı, Nakşî Başlığı, Bektaşî Başlığı, Melâmi Başlığı, Sünbüliye Başlığı



Mezar taşlarında genellikle celî sülüs, celî talik, kûfi yazı çeşitleri kullanılmıştır. Sanatta üslup sahibi hattatlar yazdıkları mezar taşı kitâbelerinin sonuna imzalarını atmışlardır. İmza sadece hattat ismi olduğu gibi genelde ‘bunu yazan’ anlamına gelen Arapça “ketebehû” fiiliyle birlikte de kullanılmıştır.