BMW Group liderliği kaptırmadı

BMW Group, 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyon 490 bin 664 adetlik BMW, MINI ve Rolls-Royce satışıyla 8’inci kez üst üste kendi satış rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 1,1 büyüme ile tarihindeki en yüksek otomobil satışına imza atan BMW Group’un elektrikli otomobillerdeki artış oranı ise yüzde 38,4’e ulaştı. BMW Group yakaladığı bu başarı ile dünyanın bir numaralı premium otomobil üreticisi olma unvanını bir kez daha tescillemiş oldu.