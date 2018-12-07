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BMGK'dan ABD'nin karar tasarısına ret

ABD'nin Siyonist İsrail’e destek vererek Hamas'ın kınanmasını istediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda reddedildi.

07 Aralık 2018 Cuma 06:03
BMGK'dan ABD'nin karar tasarısına ret

ABD'nin hazırladığı tasarı 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Tasarı oylanmadan önce oylama yöntemlerinin tartışıldığı BM Genel Kurulu'nda ABD, tasarının 3'te 2 çoğunluk yerine basit çoğunlukla kabul edilmesini talep etti ancak ABD'nin oylamaya sunulan bu talebi kabul görmedi.

ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirdiği tasarıya 87 ülke destek verirken, 57 ülke karşı çıktı, 33 ülke ise çekimser kaldı. ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda gerekli destek görmediği için kabul edilmedi.

İsrail'in saldırılarından hiçbir şekilde bahsedilmeyen ABD'nin tek taraflı tasarısında “Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketi de dahil diğer militan grupların provokatif tüm eylemlerine ve şiddet olaylarına son vermesi” çağrısı yapılıyordu. Tasarıda “Hamas'ın kaynakları sivil halkın ihtiyaçları yerine askeri altyapı için kullanması” da kınanıyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in şimdiye kadar en az 500 kez kınandığını belirterek “terör örgütü” olarak nitelendirdiği Hamas'ın eylemlerinin kınanması gerektiğini savundu ve tasarıya destek istedi.

BM'yi İsrail'e karşı ön yargılı ve düşmanca bir tavır sergilemekle suçlayan Haley, “Filistin halkına da zarar veren terör örgütüne destek verecek kadar mı nefret ediyorsunuz İsrail'den?” dedi.

BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:03
  1. bmgk
  2. abd
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