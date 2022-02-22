BMGK, Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas bölgesinin bağımsızlığını kabul ettiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Batılı ülkeler başta olmak üzere bir çok bölgeden karara tepki yağdı.

Toplantıya çağırdılar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba twitterdan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti. İsteği zaten Konsey'e gönderdik." dedi.

ABD destek verdi

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısını desteklediklerini belirterek, "Güvenlik Konseyi, Rusya'dan bir BM üyesi devlet olan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını talep etmelidir." dedi.

Acil toplantı yapılacak

BMGK'nın bugün Türkiye saati ile 05.00'te Ukrayna gündemi ile toplanacağı duyuruldu.

Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüşecek.

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılmasının veya herhangi bir açıklama yapılmasının beklenmediği kaydediliyor.