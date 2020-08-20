BMGK Mali’de yaşananları sert bir şekilde kınadı
Mali’de yaşanan askeri darbeyi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) , toplantıda alınan kararla ülkede yaşanan darbeyi şiddetle kınadı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) , Afrika ülkesi Mali’de yaşanan askeri darbeyi görüşmek üzere acil toplantı düzenledi. Yapılan toplantı sonrasında Güvenlik Konseyi Başkanı Dian Triansyah Djani tarafından yayınlanan basın açıklamasında, 18 Ağustos'ta Mali'de meydana gelen ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve birkaç hükümet üyesinin bazı isyancılar tarafından tutuklanmasına yol açan darbe kınandı.
“Askerler derhal kışlalarına dönsün”
Mali ordusuna çağrı yapan bildiride, askerlerin tüm siyasi tutukluları serbest bırakarak kışlalara dönmeleri istendi. Açıklamada, Mali'deki durumu istikrara kavuşturma çabalarında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) verilen destek teyit edilerek, durumun yakından izlenmesi konusunda anlaşma sağlandı.