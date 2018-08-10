0553 313 94 23

BM'den Türkiye ve ABD açıklaması!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcüsü Farhan Haq, Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerginlikle alakalı açıklama yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 20:34
BM'den Türkiye ve ABD açıklaması!

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ABD ve Türkiye'nin ikili sorunları çözebileceğini inandıklarını söyledi. 

Haq günlük basın brifinginde ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğe yönelik bir soruyu yanıtladı. 

Sözcü Haq, ''Bu iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun ve iki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz.'' dedi. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 20:34
  1. BM Genel Sekreteri
  2. BM
  3. Türkiye ve ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ davasında sanık, ölen ağabeyini suçladı!
    1. FETÖ davasında sanık, ölen ağabeyini..
    2. IMF'den dikkat çeken Trump açıklaması
    3. Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'den..
    4. Bakan Pakdemirli'den ucuz et açıklaması!
    5. Kulak kaşıntısı nedenleri nelerdir?
    6. Kayısının faydaları saymakla bitmiyor
    7. İstanbul'da sıcak dakikalar! Polise..
    8. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    9. Gebelikte karın kaşınması neden olur?
    10. Kahvenin sağlığa faydaları nelerdir?
    11. Darbeci general ile aynı otelde..
    12. Uyku kaçırmak için yöntemler
    13. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
    14. Türkiye'ye karşı birleştiler! Trump'ın..
    15. 45 günde Arapça öğrendiler
    16. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çağrı
    17. Liderlerden hükümete tam destek!
    18. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya büyük..
    19. Darbe sanığı albay, iddiaları böyle..
    20. BM'den Türkiye ve ABD açıklaması!
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "