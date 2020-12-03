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Dünya BM'den tartışmalı güvenlik yasa tasarısıyla ilgili Fransa'ya tepki
Dünya

BM'den tartışmalı güvenlik yasa tasarısıyla ilgili Fransa'ya tepki

Fransa'da kaosa neden olan ve binlerce kişi tarafından protesto edilen tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri tarafından uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:27:00 - 2020-12-03 20:34:13
BM'den tartışmalı güvenlik yasa tasarısıyla ilgili Fransa'ya tepki

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, Fransa'daki tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule ve BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı.

BM'den Fransa'ya tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi'nin yayımladığı açıklamada, "Parlamentodaki üyelerin, polis memurlarının görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesini yeniden yazacaklarını söylemeleri iyi bir işaret ama bununla da yetinilmeyip tasarının amacını bir bütün olarak yeniden değerlendirmek gerekiyor. Açıkçası, 24. maddenin yeniden yazılması yasadaki defoları kapatmayacağı gibi, kesinlikle temel insan haklarını ihlal eden tek madde de değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, geçen hafta tartışmalı yasa tasarısının onaylanmasının ardından on binlerce kişinin Fransa genelinde protestolar yaptığı anımsatıldı.
Tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, polis tacizlerinin görüntülenmesinin kamu kurumlarının denetiminde hayati bir rol oynadığını altını çizdi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısında, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda ya da operasyonlarda kişisel ve drone kameralar kullanmasına izin veren 22. maddenin de özellikle göstericilerin geniş çaplı gözetimine yol açacağı uyarısında bulunuldu. Bunun da mahremiyet hakkı, barışçıl toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi haklar üzerinde ciddi etkiler doğuracağına işaret edildi.

Tasarı kaygıları artırdı

Fransa'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezaya çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısı tartışılıyor.

Son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

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