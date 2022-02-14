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Dünya BM'den Rusya ve Ukrayna ile temas
Dünya

BM'den Rusya ve Ukrayna ile temas

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 21:19:00 -
BM'den Rusya ve Ukrayna ile temas

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in her iki bakana da Ukrayna ve çevresinde artan gerginliğe dair endişelerini ilettiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in Lavrov ile Ukrayna krizinin yanı sıra Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığını söyledi.

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