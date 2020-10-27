  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM'den Rusya ve Türkiye'ye Suriye'de iş birliğini sürdürme çağrısı
Aktüel

BM'den Rusya ve Türkiye'ye Suriye'de iş birliğini sürdürme çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda anayasa komitesini 23 Kasım'da Cenevre'de toplayabileceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:16:55 -
BM'den Rusya ve Türkiye'ye Suriye'de iş birliğini sürdürme çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği sayesinde sağlanan sükunetin ülkenin kuzeybatısındaki son gelişmeler nedeniyle bozulabileceğini belirterek iki ülkeye durumu kontrol altına almak için iş birliğini sürdürme çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, İdlib'de anayasa komitesinde temsil edilen muhaliflerin eğitim kampına yönelik hava saldırılarının ardından gerilimin arttığına dikkati çekti.

''Bu dinamikler, Rus-Türk iş birliğiyle başarılan ve ortak devriyelerin son bir aydır durmasıyla tehlikede olan ender sükuneti bozabilir.'' diyen Pedersen, "Rusya ve Türkiye'ye durumu kontrol altına almak için birlikte çalışma çağrısı yapıyorum.'' ifadesini kullandı.

Pedersen, Suriye'deki krizin sadece anayasa reformu ya da yeni bir anayasa ile çözülemeyeceğini ancak anayasa komitesindeki ilerlemenin daha derin ve daha geniş bir sürece kapı açabileceğini belirterek taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda anayasa komitesini 23 Kasım'da Cenevre'de toplayabileceğini söyledi.

İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vurulmuş, çok sayıda asker hayatını kaybetmişti. Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirmişti.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den
Siyaset

Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna cevap

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için DSP'den istifa eden Mustafa Sarıgül bugün 'Çare var' sloganıyla yola çıkıyor. Partiyi kurduk..
Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Gündem

Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kulland..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay