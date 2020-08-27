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Aktüel BM'den Nursultan Nazarbayev'e "Nükleer Denemeler Yapılmayan bir Dünyanın Savunucusu" statüsü
Aktüel

BM'den Nursultan Nazarbayev'e "Nükleer Denemeler Yapılmayan bir Dünyanın Savunucusu" statüsü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:41:14 -
BM'den Nursultan Nazarbayev'e "Nükleer Denemeler Yapılmayan bir Dünyanın Savunucusu" statüsü

NUR SULTAN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i "Nükleer Denemeler Yapılmayan bir Dünyanın Savunucusu" statüsüne layık gördü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu'nda 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Mücadele Günü dolayısıyla video konferans yoluyla düzenlenen özel oturumda, Nazarbayev'e nükleer silahsız bir dünya inşa edilmesine yaptığı katkılarından dolayı "Nükleer Denemeler Yapılmayan bir Dünyanın Savunucusu" statüsü verildiği belirtildi.

Açıklamada, Nazarbayev'in 29 Ağustos 1991'de dünyadaki en büyük nükleer deneme sahalarından Semipalatinsk'i kapatma kararının insanlık tarihinde nükleer denemelere karşı ilk kanuni yasak kabul edildiği, ayrıca uluslararası bir günün ilan edilmesine temel attığı kaydedildi.


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