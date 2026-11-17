BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haq, görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek UNIFIL’in yerine nasıl bir yapılanma kurulacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜTERRES’TEN 3 ALTERNATİF

Genel Sekreter Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne üç seçenek sunduğunu belirten Haq, bu seçeneklerin silahlı bir koruma gücü tarafından korunan az sayıda askeri gözlemcinin bölgede bulunmasını öngördüğünü aktardı.

Haq, “Bizim için önemli olan BM ve özellikle de Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış, sahada bir gücün olmasıdır. Bu, Lübnan liderleri de dahil olmak üzere bölgedeki liderlerin de Konsey'e işaret ettiği bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Yeni gücün nasıl bir yapıya sahip olacağına ve hangi ülkelerin katkı sunacağına ilişkin kararın Güvenlik Konseyi’ne ait olduğunu vurgulayan Haq, Konsey üyelerinin üzerinde uzlaşacağı her karara saygı duyacaklarını söyledi.

ABD VE İSRAİL UNIFIL’E KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 11 Kasım’da New York’ta düzenlenen İsrail Hayom Zirvesi’nin gala gecesinde UNIFIL’i “teröristler için insan kalkanı” olarak nitelendirmiş ve Donald Trump yönetiminin bu güçten kurtulmak istediğini belirtmişti.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da UNIFIL’in İsrail sınırına yakın bölgelerde Hizbullah’ı engelleyemediğini ileri sürerek BM barış gücünün varlığına karşı olduklarını açıklamıştı.

UNIFIL YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR BÖLGEDE

BM Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail’in 1978’de Lübnan topraklarına girmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi tarafından 19 Mart 1978’de kuruldu. Gücün temel görevleri arasında İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, bölgede barış ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek vermek yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 2006’da yaşanan çatışmaların ardından kabul edilen 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ise Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, bu alanda yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL’e ait silah ve askeri araçların bulundurulmasını öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi, 28 Ağustos 2025’te aldığı kararla UNIFIL’in görev süresini son kez 31 Aralık 2026’ya kadar uzatmış ve yaklaşık yarım asırdır Lübnan’ın güneyinde görev yapan gücün görevini sona erdirme kararı almıştı.