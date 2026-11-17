Son Dakika: SÖZCÜ'ye kayyum atandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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SÖZCÜ Medya grubuna operasyon... Sabah saatlerinde polisler SÖZCÜ medya grubuna operasyon düzenledi. Televizyon binasında arama yapılırken bazı yöneticiler de gözaltına alındı.
SÖZCÜ Medya grubuna operasyon... Sabah saatlerinde polisler SÖZCÜ medya grubuna operasyon düzenledi. Televizyon binasında arama yapılırken bazı yöneticiler de gözaltına alındı.