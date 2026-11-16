Kayseri’de korkunç kaza! Merdivenlerden yola inen çocuğa otomobil çarptı…
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Kayseri’de bisikletiyle merdivenlerden aşağı inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı.
Kayseri’de bisikletiyle merdivenlerden aşağı inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
MERDİVENLERDEN YOLA ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle merdivenlerden inen çocuk, yolun bulunduğu noktaya çıktı. Bu sırada seyir halindeki otomobil çocuğa çarptı. Kazanın ardından olayın yaşandığı noktada hareketlilik yaşanırken, çarpma anı kameralara yansıdı.
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