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Dünya BM'den Libya'da ayrı baş çeken Tobruk Meclisi'ne şok!
Dünya

BM'den Libya'da ayrı baş çeken Tobruk Meclisi'ne şok!

Birleşmiş Milletler (BM) Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinin ardından örgütün hala Abdulhamid Dibeybe'yi ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:59:00 -
BM'den Libya'da ayrı baş çeken Tobruk Meclisi'ne şok!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'daki hükümet kriziyle ilgili soruları yanıtladı.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın sahada olduğunu ve tüm taraflarla görüşmeler yaptığını belirten Dujarric, Dibeybe'ye yönelik suikast girişimi haberlerini gördüklerini ancak doğrulayamadıklarını söyledi.

Dujarric, BM'nin Libya'da hangi hükümeti tanıdığının sorulması üzerine, Abdulhamid Dibeybe'yi hala ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdıkları yanıtını verdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına ilişkin, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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