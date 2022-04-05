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Dünya BM'den kritik iddia: Rusya misket bombası kullandı
Dünya

BM'den kritik iddia: Rusya misket bombası kullandı

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 23:27:00 -
BM'den kritik iddia: Rusya misket bombası kullandı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu bildirdi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta en az 1480 sivilin öldüğünü, 2 bin 195 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirten di Carlo, hem Rus Ordusuna hem de Ukrayna ordusuna ve milislere yönelik cinsel şiddet ile tecavüz suçlamaları olduğuna dikkati çekti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise Mariupol kentini "cehenneme" benzeterek, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin ülkeden ayrıldığını söyledi.

Misket bombası nedir?

Misket bombası ya da salkım bombası, “bomba içinde bomba” olarak bilinen bir çeşit silahtır. Bomba havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.

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