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Dünya BM'den kritik açıklama: Ülkede 5,9 milyon çocuk gıda kriziyle karşı karşıya!
Dünya

BM'den kritik açıklama: Ülkede 5,9 milyon çocuk gıda kriziyle karşı karşıya!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 22:17:00 -
BM'den kritik açıklama: Ülkede 5,9 milyon çocuk gıda kriziyle karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

BM, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, "2024 Kurak Mevsimde Gıda Güvenliği ve Beslenme Krizi Planı" başlıklı program düzenledi.

BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, programın açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinin, devam eden terör olaylarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

5,9 milyon çocuk gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya

Fall, bu eyaletlerde 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğuna ve bunun dünya genelinde en yüksek rakam olduğuna dikkati çekerek, "Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde ayrıca 5 yaş altı 700 bin çocuğun yetersiz beslendiği rapor edildi." ifadesini kullandı.

Fall, ülkedeki gıda ve yetersiz beslenme krizinin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla bu yılki projenin yürütülmesi için 2,8 milyon kişiyi hedefleyen 306 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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