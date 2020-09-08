BM'den "Kovid-19 Filistin ekonomisini daha da kötüleştiriyor" uyarısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut "ağır ekonomik koşulları" daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

UNCTAD'ın açıkladığı yeni raporda, pandeminin işgal altındaki Filistin topraklarında büyük sıkıntı oluşturduğu ve zorlu ekonomik koşulların iki devletli çözümü tehdit ettiği vurgulandı.

Raporda, Kovid-19 salgını öncesinde dahi 2020 ve 2021'deki Filistin ekonomisi için öngörülerin zaten olumsuz olduğu ve kişi başına yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3 ila 4,5 düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Filistin ekonomisinin 2019'da ve 2020'nin ilk yarısında gerilemeye devam etmesi nedeniyle, yüksek yoksulluk ve işsizlik oranlarının sürdüğüne değinilen raporda ve gayrisafi yurt içi hasılanın art arda üçüncü yılda düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Kovid-19'un işgal altındaki Filistin topraklarında "ağır ekonomik koşulları" daha da kötüleştirdiği uyarısı yapıldı.

UNCTAD'ın Küreselleşme Bölümü ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "borçluluk, güvensizlik ve yetersiz yatırımların" Filistin'de uzun süredir devam eden sorunlar olduğunu, bir de bunlara Kovid-19 salgınının eklendiğine dikkati çekti.

Kozul-Wright, uluslararası toplumun 1974'te kabul edilen iki devletli çözüm vaadini yerine getirmemesi nedeniyle ekonomik durumun iyice kötüleştiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla, iki devletli bir çözüm için mücadele verdiğimiz yaklaşık 50 yıldan bahsediyoruz. Bence, bir çözüme ulaşmak için şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar geride olduğumuzu söylemek yerinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

- Kendi topraklarında inşaat izni alamıyorlar"

Filistinlilere Yardım Koordinatörü Mahmud Elhafif ise Filistinlilerin kendi topraklarında inşaat yapma izni alamadığını belirterek, "Ancak buna ek olarak, 2018'de İsrail, (yahudi) yerleşimcilerin şiddetiyle, Batı Şeria'daki 622 Filistinli yapıyı yıktı veya el koydu." diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 717 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 215'e, vaka sayısı 35 bin 463'e, iyileşenlerin sayısı 24 bin 226'ya ulaşmış oldu.







































