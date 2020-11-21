BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Yemen’de 6 senedir devam eden savaş nedeni ile halk zor günler geçirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Yemen dünyanın en derin insani krizini yaşıyor. ABD, İran’a karşı yürüttüğü "azami baskı" kampanyasının bir parçası olarak Yemen'deki İran müttefiki Husi grubunu kara listeye alma tehdidinde bulundu. Yardım çalışanları, bu hareketin hayati yardımların ülkeye ulaşmasını engelleyeceğinden korkuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Husilere yönelik tehdidinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusunda ikaz etti. Guterres, "Etkili olan herkesi felaketi önlemek için bu konularda acilen harekete geçmeye çağırıyorum ve ayrıca herkesin halihazırda vahim olan durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını istiyorum" diyerek "Acil önlem alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir" ifadelerini kullandı.

BM, Yemen'de süren savaşları dünyanın en büyük insani krizi olarak tanımlıyor ve insanların yüzde 80'inin yardıma ihtiyacı olduğunu bildiriyor.

BM Yardım Başkanı Mark Lowcock yaptığı açıklamada, BM’nin Yemen'deki insani yardım operasyonları için bu sene ihtiyaç duyduğunun yarısından azını yaklaşık 1,5 milyar dolar aldığını belirtti. BM, geçtiğimiz sene Yemen için 3 milyar dolar ödenek almıştı.

BM yetkilileri, ülkedeki ekonomik çöküş ve koronavirüs salgını sebebiyle daha da kötüleşen durumu düzeltmek için savaşı sona erdirmeyi ve barış görüşmelerini canlandırmaya çalışıyor.