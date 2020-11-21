  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz
Dünya

BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda ikaz ederek, "Acil önlem alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:39:00 -
BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Yemen’de 6 senedir devam eden savaş nedeni ile halk zor günler geçirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Yemen dünyanın en derin insani krizini yaşıyor. ABD, İran’a karşı yürüttüğü "azami baskı" kampanyasının bir parçası olarak Yemen'deki İran müttefiki Husi grubunu kara listeye alma tehdidinde bulundu. Yardım çalışanları, bu hareketin hayati yardımların ülkeye ulaşmasını engelleyeceğinden korkuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Husilere yönelik tehdidinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusunda ikaz etti. Guterres, "Etkili olan herkesi felaketi önlemek için bu konularda acilen harekete geçmeye çağırıyorum ve ayrıca herkesin halihazırda vahim olan durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını istiyorum" diyerek "Acil önlem alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir" ifadelerini kullandı.

BM, Yemen'de süren savaşları dünyanın en büyük insani krizi olarak tanımlıyor ve insanların yüzde 80'inin yardıma ihtiyacı olduğunu bildiriyor.

BM Yardım Başkanı Mark Lowcock yaptığı açıklamada, BM’nin Yemen'deki insani yardım operasyonları için bu sene ihtiyaç duyduğunun yarısından azını yaklaşık 1,5 milyar dolar aldığını belirtti. BM, geçtiğimiz sene Yemen için 3 milyar dolar ödenek almıştı.

BM yetkilileri, ülkedeki ekonomik çöküş ve koronavirüs salgını sebebiyle daha da kötüleşen durumu düzeltmek için savaşı sona erdirmeyi ve barış görüşmelerini canlandırmaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok
Dünya

Azerbaycan harekete geçti! Fransızlara büyük şok

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'da Fransız vatandaşlarının işlediği savaş suçları için Fransa'nın adli makamlarına suç duy..
O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Korona Virüs

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Zonguldak'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelinde..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay