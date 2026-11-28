BM’ye bağlı FAO ve Dünya Gıda Programı, Aralık 2026-Mayıs 2027 döneminde 16 ülkede akut gıda güvensizliğinin ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Risk altındaki ülkeler arasında Yemen, Sudan, Güney Sudan, Somali ve Nijerya’nın kuzey bölgeleri en yüksek tehlikeyle karşı karşıya olan yerler arasında gösterildi.

Çatışmalar ve şiddet gıda krizini derinleştiriyor

İki kuruluş, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında yaptıkları açıklamada, çatışma ve şiddetin 16 kritik bölgenin 12’sinde akut gıda güvensizliğini artıran başlıca etkenler olmaya devam ettiğini bildirdi.

Ekonomik sorunlar ve tedarik zincirleri

Ekonomik baskılar ve küresel ticarette yaşanan aksaklıkların da gıda krizini ağırlaştırdığı belirtildi. Hürmüz Boğazı, Karadeniz ve Kızıldeniz çevresindeki gelişmelerin uluslararası ticaret ve tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu kaydedildi.

İklim koşulları ve El Niño tehdidi

FAO ve WFP, çevresel faktörlerin de gıda arzındaki daralmada önemli rol oynadığına dikkat çekti. Özellikle etkisini göstermeye başlayan El Niño hava olayının, dünya genelindeki birçok açlık bölgesini etkilemesinin beklendiği ifade edildi.

Birçok bölgede en büyük endişenin yağışların yetersiz kalması olduğu belirtildi. Yağış azlığının ciddi kuraklığa yol açabileceği, hayvanlar ve tarımsal üretim için gerekli su kaynaklarını azaltabileceği ve çiftçilerin zamanında ekim yapmasını zorlaştırabileceği bildirildi. Bu riskin özellikle yağmur suyuna bağımlı tarım yapılan bölgelerde daha büyük olduğu vurgulandı.

Bazı bölgelerde ise sel felaketlerinin önemli bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Gıda sektörüne ayrılan finansman 2020’den bu yana yüzde 59 azaldı

Dünya Gıda Programı Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Jean-Martin Bauer, risklerin gerçek felaketlere dönüşmesini önlemek için uluslararası topluma hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

Bauer, kriz bölgelerine yeterli desteğin sağlanması konusunda ciddi finansman eksikliği yaşandığını belirterek, “2020 yılından bu yana gıda sektörüne ayrılan finansman yüzde 59 azaldı.” dedi.

Bu düşüşün gıda yardımları, acil tarım desteği, olağanüstü durumlarda gıda üretimi ve beslenme yardımları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu kaydedildi.

Tarım üretim maliyetlerinin de yükseldiğine dikkat çeken Bauer, küresel ekonomik dalgalanmalar ve tedarik zincirlerindeki sorunlarla bağlantılı akaryakıt fiyatlarındaki artışın üretim giderlerini ağırlaştırdığını belirtti.

İki BM kuruluşu ayrıca El Niño olayından etkilenme riski yüksek 22 ülkeyi kapsayan ortak ve önleyici müdahale çalışmaları için 202 milyon dolarlık finansman çağrısında bulundu.